Lợi dụng thiếu nữ say xỉn để hiếp dâm

Vào ngày 17/9/2013, sau khi đi chơi rước đèn trung thu, các đối tượng: Phan Tấn Độ (SN 1997), Đoàn Lê Anh Vũ (SN 1995), Phan Tấn Giác (SN 1998) cùng trú tại thôn Dân Hiệp, xã Hàm Kiệm, và Đỗ Xuân Phương (SN 1996) trú tại xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam rủ N.B (SN 2000) trú tại xã Hàm Mỹ đến Khu công nghiệp Hàm Kiệm II để uống rượu. Do uống quá nhiều rượu N.B say mềm nên Vũ điều khiển xe máy chở N.B về nhà, còn Độ ngồi sau ôm N.B.



Đi được khoảng 100m, Độ nảy sinh ý định hiếp dâm N.B nên nói Vũ dừng xe và cả hai thay nhau thực hiện hành vi đồi bại đối với N.B. Do quá say rượu, N.B không có phản ứng gì, sau đó, Vũ và Độ chở N.B về ngủ tại bãi cát trước nhà N.B.



Sáng ngày hôm sau, N.B thấy khác thường trong người nên nói với mẹ và gia đình về sự việc tối hôm trước đi nhậu cùng đám bạn, do say rượu không biết ai chở về nhà. Sau đó gia đình N.B đến cơ quan trình báo sự việc trên… Các đối tượng sau đó được triệu tập đến cơ quan điều tra và đã thừa nhận hành vi hiếp dâm đối với N.B.







Theo PHAN LIÊN (Bình Thuận Online)