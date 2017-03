Lũ rút, miền Trung trắng tay

Áp thấp đang vào biển Đông: Cảnh giác với một đợt lũ mới Mưa vẫn tiếp tục tại miền Trung khiến nước trên các sông từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Nam vẫn trên báo động hai. Nước sông Kôn tại Thạch Hòa (Bình Định) lên xấp xỉ báo động ba. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương dự báo cuối tuần này (từ ngày 18 đến 20-11), do ảnh hưởng của đới gió đông trên cao hoạt động trở lại và không khí lạnh tràn xuống, miền Trung sẽ có mưa to đến rất to, khả năng sẽ có đợt lũ mới xuất hiện. V. SỰ