Lửa thiêu rụi cơ sở đồ gia dụng thiệt hại gần 1 tỉ đồng

Khoảng 9 giờ 15 sáng nay (1-8), người dân khu phố Phước An, phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) phát hiện lửa bất ngờ bùng phát từ nhà phân phối Tân Ngọc Phát, gần trại giam Công an tỉnh Bình Phước (khu phố Phước An, phường Tân Thiện), chuyên phân phối đồ gia dụng.

Khi người dân chạy đến nơi thì lửa đã bao trùm gần như toàn bộ nhà kho. Lực lượng PCCC, Công an tỉnh Bình Phước đã điều động năm xe chữa cháy cùng 42 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế lửa, không cho lan sang các khu vực khác.



Hiện trường vụ cháy.

Với sự cố gắng tích cực, chỉ trong vòng hai giờ, các chiến sĩ cảnh sát PCCC đã nhanh chóng khống chế hoàn toàn đám cháy.



Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân rất có thể là do chập điện, lửa xuất phát từ khu vực giữa nhà kho chứa đồ gia dụng rồi nhanh chóng lan sang toàn bộ nhà kho.

Tại thời điểm xảy ra đám cháy, chủ cơ sở không có mặt ở nhà nên không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, hầu như toàn bộ đồ gia dụng trong kho đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Ước thiệt hại gần 1 tỉ đồng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.