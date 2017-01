Mang 20 kg 'thần chết' xuống miền biển

(PLO)-Ngày 19-1, Cơ quan công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết đã bắt giữ Võ Minh Bình (58 tuổi, trú tại xóm Bắc, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) để điều tra hành vi mua bán, vận chuyển thuốc nổ trái phép.