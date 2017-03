Mang đao đi cướp xe của học sinh để trả tiền thuê nhà nghỉ

(PLO)- Ngày 25-10, Cơ quan Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Phạm Ngọc Lý (19 tuổi, trú xã Thái Sơn, huyện Đô Lương) và Tăng Văn Hưng (20 tuổi, trú xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, Nghệ An) vì hành vi cướp tài sản.