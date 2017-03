Mang quan tài đến nhà nhân viên bảo hiểm để đòi lại tiền tỉ

Tin từ Công an TP Cẩm Phả, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết sáng 17-7, cơ quan công an đã vận động, giải tán một đám đông mang quan tài đến đặt trước cửa nhà Hoàng Thị Bích Th. (SN 1979, ở khu 6A, phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả) để đòi nợ.

Cơ quan công an cũng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với một số người dân về hành vi trên. Đồng thời, cơ quan công an cũng vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỉ đồng bằng hình thức bán bảo hiểm của Th. theo tố giác của người dân.

Trước đó, vào ngày 16-7, hàng chục người dân đã bức xúc mang theo quan tài cùng ảnh cả gia đình Th. đến đặt ngay trước nhà của Th. tại địa chỉ trên.

Theo những người dân này, họ là nạn nhân bị Th. lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền lên đến vài chục tỉ đồng bằng hình thức bán bảo hiểm. Họ đã nhiều lần đến đòi nhưng Th. đều tìm cách khất lần.





Những người bị mất tiền mang quan tài và ảnh gia đình chị Th. để trước cửa nhà chị.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an Phường Cẩm Thịnh, Công an TP Cẩm Phả đã có mặt tại hiện trường, vận động, yêu cầu người dân giải tán khỏi khu dân cư. Công an cũng đã ra quyết định xử phạt hành chính với một số người về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo một số người dân sinh sống gần nhà Th., Th. trước là nhân viên thuộc Bưu điện Mông Dương, sau đó chuyển về Bưu điện Cọc 7 cùng thuộc TP Cẩm Phả. Th. từng có một đời chồng nhưng chồng Th. bị tai nạn qua đời vài năm trước.

Sau đó Th. mua nhà tại khu 6, phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả và sống cùng chồng mới là ĐMT (SN 1979) và con gái. “Họ sống khá sung túc nhưng khép kín, không giao lưu với hàng xóm, vài ngày nay không thấy vợ chồng con cái họ đâu. Nhà khóa cửa im ỉm” - một người dân cho biết.

Còn theo giới làm ăn tại Cẩm Phả, nhiều người làm ăn có tiếng cũng bị dính “quả đắng” trong vụ này. Có những tay anh chị còn bị Th. lừa chiếm đoạt cả chục tỉ đồng qua hình thức mua bảo hiểm.

Cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc.