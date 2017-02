Mỗi ngày nghỉ Tết có gần 30 người chết vì TNGT

Đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cũng cho biết về lĩnh vực vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam đã phối hợp với các hãng hàng không Việt Nam có kế hoạch tăng 1270 chuyến bay thương mại nội địa từ ngày (từ 16-1 đến 12-2) để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp Tết Nguyên đán.

Trong đó, sân bay Tân Sơn Nhất tiếp nhận 1.760 chuyến bay đi và 1.742 chuyến bay đến, trung bình đạt 700 chuyến bay đi/đến hàng ngày. Sản lượng thông qua đạt 479 nghìn lượt hành khách tăng 14,6% so cùng kỳ năm trước. Về lĩnh vực vận tải đường bộ, đường sắt đều đáp ứng thỏa mãn nhu cầu đi lại của nhân dân, không để tồn đọng khách trên bến hàng ngày. ----- Ngày 2-2, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa cũng có công điện gửi Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trên cả nước, yêu cầu tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ hội xuân và Quý I năm 2017. Theo đó, Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ, Sở Giao thông vận tải các địa phương tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, kiểm tra chặt chẽ phương tiện và người điều khiển về các điều kiện an toàn trước khi khởi hành. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị vận tải lựa chọn người điều khiển phương tiện có kinh nghiệm hoạt động theo tuyến, theo địa hình... Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương huy động lực lượng, phương tiện, tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ hội xuân. Đặc biệt các hành vi có tần suất vi phạm cao và phổ biến như vi phạm quy định về nồng độ cồn, tốc độ, phần đường làn đường; xe ô tô khách không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật phương tiện, chở quá số người quy định...