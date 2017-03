Một học sinh mất tích bí ẩn

Sáng 6-10, trao đổi với phóng viên, chị Lê Thị Thanh (ngụ xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) cho biết con trai chị là cháu Nguyễn Hữu Lợi (học sinh lớp 6A10, Trường THCS Phú An, xã Phú An, thị xã Bến Cát) đã mất tích gần một tháng nay vẫn chưa tìm thấy.



Cháu Lợi mất tích gần một tháng nay.

Kể lại sự việc, chị Thanh cho biết vào chiều 9- 9, Lợi có xin phép gia đình đến lớp làm lồng đèn Trung thu. Đến tối, không thấy con về nên chị Thanh tìm nhưng không thấy. Khi Lợi mất tích, gia đình đã đăng ảnh lên mạng nhờ bạn bè tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức của cháu Lợi.

Thầy Nguyễn Bình Khang, Hiệu trưởng Trường THCS Phú An cho biết: “Sau khi hay tin cháu Lợi mất tích bí ẩn, nhà trường đã tìm gặp giáo viên chủ nhiệm, các học sinh trong lớp hỏi xem có tin gì về em Lợi không nhưng không có học sinh nào biết. Qua tìm hiểu, các bạn của Lợi cho biết em Lợi rất mê chơi game. Em có học lực yếu, năm học vừa qua Lợi phải ở lại lớp”.

Đại diện Công an xã An Tây cho biết sau khi tiếp nhận vụ việc, công an địa phương đã chỉ đạo lực lượng tổ chức tìm kiếm, rà soát từng tiệm Internet trên địa bàn các xã Phú An, An Tây để tìm kiếm thông tin về cháu bé mất tích. Ngoài ra, địa phương đã sao chép nhiều hình ảnh về em Lợi, cung cấp cho từng ấp, tổ phòng, chống tội phạm… để khi có thông tin về em Lợi là báo ngay lên công an và gia đình.

Nếu ai biết thông tin về bé Nguyễn Hữu Lợi xin thông báo đến Công an xã Phú An hoặc qua số điện thoại: 0169.917.9660.