Một ngày xảy ra hai vụ đâm chết người ở Bình Thạnh

(PLO)- Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP.HCM vừa tiếp nhận thụ lý điều tra vụ án giết người xảy ra trên đường Chu Văn An (phường 26, quận Bình Thạnh) do Công an quận Bình Thạnh chuyển giao.