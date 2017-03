Một phụ nữ bị hàng xóm chém lìa hai ngón tay

Bị chém bất ngờ, chị Tú đưa tay lên đỡ thì bị bà H. chém đứt lìa hai ngón tay. Mọi người xông vào can ngăn bà H. và đưa chị Tú đi cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán chị Tú bị chấn thương đầu và gãy hở hai ngón tay trái.



Chị Tú bị bà H. chém đứt lìa hai ngón tay.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi chị Tú đi băng bó vết thương về, bà H. lại tiếp tục đứng trước cổng nhà chửi bới chị Tú và nói: “Tao chém vậy mà mày vẫn chưa chết. Tao giết mày chết tao mới yên tâm”.

Chị Tú cho biết thêm trước đó ít nhất ba lần bà H. thuê giang hồ đến nhà đánh mình gây thương tích. Mỗi lần bị đánh chị Tú đều trình báo lên xã nhờ can thiệp nhưng tất cả đều rơi vào im lặng. Ngoài ra, bà H. còn chửi bới và dùng rác ném vào nhà chị Tú.



Giấy chẩn đoán vết thương của chị Tú

Theo chị Tú nguyên nhân mà mình bị bà H. chém là do mỗi khi trời mưa hoặc có sương thì nước từ mái nhà chị Tú rơi xuống đất rồi văng lên làm ướt tường nhà bà H. Bà H. cho rằng như vậy là chị Tú phá nhà mình nên gây chuyện. “Hiện tôi đang rất hoang mang không biết vì sao mà bà H. lại chém mình dã man như vậy”, chị Tú nói.

Trong khi đó, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Thành Trung, Trưởng Công an xã Thạnh Phú cho biết, nhận được tin báo của người dân Công an xã Thạnh Phú đã đến hiện trường lập biên bản sự việc và thu giữ con dao mà bà H. đã dùng để chém chị Tú. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục xử lý.