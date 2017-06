Nam thanh niên hành hung cô gái sau va chạm giao thông

Ngày 27-6, Công an phường Quang Vinh, TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết vụ việc sau va chạm giao thông, thanh niên lái xe máy chặn đầu ôtô rồi dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính xe và đập vào đầu cô gái xảy ra ở phần đường thuộc phường Hòa Bình quản lý. Do đó cơ quan này đang hoàn tất hồ sơ để chuyển qua Công an phường Hòa Bình xử lý.



Theo cơ quan công an, người đàn ông ngồi trong ôtô khoảng 68 tuổi và là người thân cô gái bị đánh đã đến công an trình báo đang lái ôtô trên đường thì bị thanh niên đi xe máy hiệu Attila chặn đầu và đập vỡ kính xe. Người này bất ngờ trước việc bị thanh niên chặn đánh và nói không quen biết thanh niên, không biết việc xảy ra va chạm giao thông với anh ta.

Nhận được tin báo, Công an phường Quang Vinh đã cử cán bộ đến hiện trường giải quyết. Tuy nhiên khi cán bộ điều tra đến hiện trường thì người thanh niên đi xe máy đã rời khỏi khu vực nên công an đang tổ chức xác minh, truy tìm.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 27-6, trên mạng xã hội lan truyền clip thanh niên dùng mũ bảo hiểm hành hung cô gái trên một tuyến phố ở TP Biên Hòa (Đồng Nai). Qua clip cho thấy hình ảnh cho thấy thanh niên chặn xe máy trước đầu ôtô và hùng hổ lao về phía cô gái.

Dù có người can ngăn, anh ta vẫn sấn đến và dùng mũ bảo hiểm đập mạnh vào đầu cô gái. Lúc này, người đàn ông vẫn ngồi ở ghế lái của ôtô trong khi cô gái đi bộ vào lề đường, dùng điện thoại gọi điện cho ai đó.