Nam thanh niên 'ngáo đá' vác đao kiếm ra đường chém người

Cuối giờ chiều 9-3, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết Đội CSHS đặc nhiệm -Phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát 113 Công an TP Cần Thơ vừa khống chế, bắt giữ một đối tượng lên cơn “ngáo đá” đã dùng đao, kiếm… xông vào nhà hàng xóm đâm chém loạn xạ khiến một người trọng thương.

Đối tượng được xác định là Hà Chí Hậu (29 tuổi, ngụ ở phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Nạn nhân bước đầu xác định tên Cáo hiện đang cấp cứu tại BV Đa khoa TP Cần Thơ.



Hung khí thu giữ sau khi bắt Hậu

Thông tin ban đầu cho biết khoảng 16 giờ chiều 9-3, Hậu lên cơ “ngáo đá” nên cầm đao, kiếm… xông vào nhà hàng xóm ở hẻm 123 đường Châu Văn Liêm, phường An Lạc, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đâm chém khiến anh Cáo bị thương nặng.



Gây thương tích cho anh Cáo xong, Hậu tiếp tục xông ra đường tìm người để đâm chém, đốt nhà của mình… Thời điểm này thông tin được báo đến cơ quan công an và ngay sau đó Đội CSHS đặc nhiệm - Phòng Cảnh sát hình sự và cảnh sát 113 Công an TP Cần Thơ đã có mặt tại hiện trường triển khai lực lượng khống chế Hậu và thu giữ toàn bộ các hung khí. Khi về trụ sở công an, Hậu vẫn chưa hết cơn “ngáo đá”.



Hậu khi bị bắt giữ về trụ sở công an vẫn còn biểu hiện "phê” ma túy

Một nhân chứng may mắn chạy thoát khi Hậu vác đao, kiếm xông vào để chém cho biết: “Khi tôi và nhóm bạn ngồi nhậu thì thấy anh ta cầm hung khí từ xa lao đến. Lúc này mạnh người nào người đó xô bàn ghế bỏ chạy thoát thân”.

Trong khi đó, cha của Hậu cho biết ngày 9-3 Hậu phụ gia đình làm cơm và đến gần cuối giờ chiều mới lên lầu nghỉ. “Nó lên lầu khoảng nửa tiếng thì tôi nghe tiếng ồn ào trên lầu. Chưa kịp coi chuyện gì thì nó vác đao kiếm qua nhà hàng xóm chém người ta” - cha Hậu nói. Không chỉ đuổi chém hàng xóm mà ngay cả cha ruột cũng bị Hậu đuổi chém, anh ta còn định châm lửa đốt nhà…