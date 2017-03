Nam thanh niên tử vong vì bị bạn nhậu đâm

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Tấn Tài

Ngày 9-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết đang truy lùng các đối tượng trong vụ án giết người xảy ra tại quán nhậu Phố Hồng Kông (khối Sơn Phô 1, phường Cẩm Châu, TP Hội An).



Thông tin ban đầu, rạng sáng 9-6, Nguyễn Hoàng Nam (sinh năm 1996, trú tổ 31, thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, TP Hội An) đang nhậu với sáu người khác (chưa xác định lai lịch) thì xảy ra mâu thuẫn. Nam đã cự cãi với nhóm này và bị một đối tượng trong nhóm dùng hung khí tấn công vào vùng cổ.

Sau khi đâm Nam, nhóm thanh niên trên đã lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường.

Người dân gần đó đã nhanh chóng đưa Nam đi cấp cứu tại BV Đa khoa Thái Bình Dương (Hội An) nhưng nạn nhân đã tử vong.

Hiện Công an TP Hội An đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường và truy xét các đối tượng.