Nghe một cú điện thoại, người phụ nữ mất gần 2 tỉ đồng

Ngày 20-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã lấy lời khai chị DTP. (ngụ xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu) để truy tìm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng.

Theo chị P, ngày 17- 3, chị P. nhận được điện thoại của người đàn ông tự giới thiệu tên Vũ Văn Tư, là cán bộ điều tra của Bộ Công an, đang điều tra vụ án giết người, buôn bán ma túy, buôn bán người. Lúc này người đàn ông tên Tư nói nghi vấn tài khoản trong ngân hàng của chị P có liên quan đến hoạt động phạm tội.

Sau khi hù dọa, người này yêu cầu chị P phải kê khai và chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản của chị sang tài khoản của Tư để quản lý, sau khi xác minh xong nếu không liên quan thì trả lại. Sợ hãi, chị P. đã 2 lần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Tư với tổng số tiền gần 2 tỉ đồng.

Đến tối cùng ngày, gia đình phát hiện sự việc nên đưa chị P. đến Công an trình báo. Công an xác minh nhanh thì phát hiện tài khoản của Tư mở ở một ngân hàng ở Lạng Sơn đã rút toàn bộ số tiền do chị P. chuyển đến.