Nghi can đâm chết hai người ở tiệm sửa xe ra đầu thú

Ngày 24-1, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ Lê Văn Tri (31 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú thị xã Dĩ An, Bình Dương) để điều tra về hành vi giết người.

Ngoài ra, công an còn bắt giữ Lê Văn Đại (40 tuổi) và Nguyễn Văn Mậu (30 tuổi, cùng quê Nghệ An) để điều tra làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng và không tố giác tội phạm.



Các nghi can tại cơ quan công an.





Theo điều tra ban đầu, chiều 27-12-2015, anh Hoàng Đông (27 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Bình) điều khiển xe máy chở vợ lưu thông trên đường ĐT743 thuộc phường An Phú (thị xã Thuận An) thì xảy ra va chạm với xe máy do một đôi nam nữ khiến xe anh Đông hư hỏng.

Sau đó, anh Đông điện thoại cho sáu người thân trong gia đình cùng đi đến trên ba xe máy để tham gia giải quyết vụ va chạm giao thông gồm, trong đó có Hoàng Hà (28 tuổi), Trương Văn Khỏe (22 tuổi).

Thấy vậy, đôi nam nữ cũng gọi điện thoại thêm cho bốn người đi trên hai xe máy đến. Sau khi thương lượng, nhóm thanh niên va chạm với anh Đông đồng ý đưa xe Luvias của anh Đông đến tiệm sửa xe để sửa chữa. Tại tiệm sửa xe, nhóm người va chạm giao thông bồi thường sửa chữa xe cho anh Đông với số tiền 470.000 đồng.

Tuy nhiên, anh Đông tiếp tục yêu cầu bồi thường sửa chữa tiếp với số tiền 400.000 đồng thì nhóm người này không đồng ý nên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát đánh nhau. Quá trình hỗn chiến, anh Đông và anh Khỏe bị nhóm đối thủ dùng vật nhọn đâm tử vong, còn anh Hà bị thương tích nặng. Sau khi gây án, nhóm thanh niên đã bỏ trốn.

Qua quá trình điều tra, công an xác định Lê Văn Tri đang tạm trú thị xã Dĩ An có nhiều biểu hiện nghi vấn tham gia vụ giết người tại tiệm sửa xe nói trên. Ngay sau đó, Công an tỉnh Bình Dương đã trực tiếp thuyết phục, vận động người thân đưa Tri ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.