Nghi một phụ nữ bị đánh ghen cắt cổ đến chết

Theo thông tin ban đầu, sáng nay một phụ nữ quê ở Tĩnh Gia (Thanh Hóa) vào nhà chị Vân để “đánh ghen”. Sau những tiếng cãi vã, thách thức, ẩu đả nhau, chị Vân bị cắt cổ đến chết, còn người phụ nữ đi đánh ghen rơi từ trên nhà xuống đất bị bất tỉnh.

Ban Giám đốc BV Đa khoa huyện Tương Dương xác nhận, hiện BV đang cấp cứu một phụ nữ liên quan đến vụ án khiến chị Vân chết. Đó là chị Lê Thị Ngoan (33 tuổi, quê Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Trong quá trình đánh ghen, vật lộn nhau, chị Vân tử vong còn chị Ngoan bị rơi từ trên nhà xuống đất với độ cao khoảng 5m. Hiện chị Ngoan đang được cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Tương Dương trong tình trạng bất tỉnh.

Ông Bùi Duy Oanh, Phó Trưởng Công an xã Yên Na cho biết, chị Vân đã bỏ chồng nhiều năm nay. Theo thông tin ban đầu từ người dân thì án mạng xảy ra xuất phát từ đánh ghen.

Hiện Công an xã Yên Na, Cơ quan công an huyện Tương Dương và Công an tỉnh Nghệ An cùng cơ quan chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra vụ án.