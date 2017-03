Nghịch súng săn, học sinh lớp 7 bắn chết bạn

Sáng 26-12, ông Trần Minh Hùng, Trưởng Công an xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk cho biết, công an xã đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho công an huyện tiếp tục điều tra, làm rõ vụ nổ súng tự chế khiến một học sinh tử nạn.



Theo ông Hùng, khoảng 10h sáng ngày 25-12, tại địa bàn thôn 7, xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, một nhóm người chuẩn bị nhiều khẩu súng tự chế để vào rừng săn thú. Lúc này, Võ Đức Nhật (12 tuổi, học sinh lớp 7) và em Trần Quốc Vương (11 tuổi, học sinh lớp 6, trường THCS Hòa Sơn) mượn súng ra chơi. Nhật đã dí súng vào đầu em Vương bóp cò trêu đùa nhưng không may trong súng có đạn, khiến em Vương bị bắn xuyên đầu, tử vong trên đường tới bệnh viện. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ 3 khẩu súng hơi cồn tự chế, chuyên dùng để săn bắn thú trái phép. Theo Kh. Uyên (Vnexpress)