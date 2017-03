'Nghiên cứu' trên mạng, hai thanh niên chế tạo pháo bán kiếm tiền

Ngày 25-1, cơ quan CSĐT công an huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) cho biết vừa bắt quả tang Nguyễn Trường Giang (SN 1996) và Nguyễn Thái An (tức Quẹo, SN 1997, cùng ngụ ấp Nguyễn Cử, xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh) về hành vi chế tạo súng bắn pháo và pháo.

Thông tin ban đầu, để kiếm tiền tiêu xài vào dịp Tết, Giang và An đã rủ nhau cùng chế tạo súng và pháo để bán trên địa bàn tỉnh.

Vì lo cho sự an toàn, người dân khu vực gần đó đã đến trình báo lực lượng chức năng. Trong lúc hai thanh niên đang chế tạo súng pháo ở nhà riêng tại ấp An Nghiệp (xã An Bình, huyện Cao Lãnh) thì bị công an ập vào bắt quả tang.

Tang vật thu giữ 2 cây súng bắn pháo màu đỏ đen, 20 trái pháo hình tròn, 6 ống thuốc đạn thanh tròn màu đỏ; 67 phanh pháo màu đỏ.

Tại cơ quan điều tra, Giang và An thừa nhận hành vi của mình. Công thức chế tạo pháo được hai thanh niên cho biết là tự nghiên cứu trên mạng.