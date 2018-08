Người chửi CSGT Bà Rịa xin lỗi, nhận sai

Clip: Lời xin lỗi của người chửi CSGT ở Bà Rịa

Sáng 24-8, bà Đoàn Thị Huệ (41 tuổi, ngụ phường 11, TP Vũng Tàu) cùng chồng là ông Nguyễn Văn Ngưu đã có mặt tại Đội CSGT Công an TP Bà Rịa để làm việc theo thư mời liên quan đến hành vi lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ.



Bà Huệ cũng mong muốn thông qua báo Pháp Luật TP.HCM và Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BRT) gửi lời xin lỗi và mong nhận được sự cảm thông từ bạn đọc, người dân cả nước về hành vi thiếu văn hóa của mình.

Bày tỏ sự ăn năn về hành vi chửi bới, nói năng không chuẩn mực của mình, bà Huệ trình bày: Ngày hôm đó chúng tôi thuê xe để đi lễ chùa trên huyện Châu Đức nhân dịp rằm tháng 7 âm lịch. Đi chung xe còn có hai người khác. Đoàn đi cũng có thêm mấy xe khác. "Khi lễ xong chúng tôi có uống một chút rượu. Về đến xã Hòa Long, khi xe bị CSGT dừng lại kiểm tra, với mong muốn mọi việc suôn sẻ sau khi lễ chùa, tôi nghĩ đưa ít tiền sẽ được đi luôn" - bà nói.

"Tuy nhiên, khi tôi đưa tiền chú CSGT ở đây không nhận, có lời nói hơi to tiếng. Tôi không hiểu pháp luật, cứ nghĩ lập biên bản chồng tôi xong thì họ đưa lại biên bản, sau mình đi đóng phạt nhưng không ngờ lại bị giữ xe nữa. Vì vậy tôi đã nóng giận mà những lời lẽ không hay. Không hiểu sao khi về đến trụ sở công an tôi vẫn nói những lời lẽ như vậy…” - bà phân trần.

Bà Huệ cho hay sau khi từ Công an Bà Rịa về tối 20-8, bà có xem các clip trên mạng xã hội do người dân chia sẻ. Từ đó tới nay, bà suy nghĩ nhiều và mất ngủ. Bà đồng ý việc xử phạt và cam kết sẽ không có những hành vi như vậy. Đồng thời bà gửi lời xin lỗi tới CSGT trong tổ tuần tra, Đội CSGT Công an TP Bà Rịa về những lời nói không đúng của mình.

Bà Huệ cũng mong muốn thông qua báo Pháp Luật TP.HCM và Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BRT) có mặt tại buổi làm việc gửi lời xin lỗi và mong nhận được sự cảm thông từ bạn đọc, người dân cả nước về hành vi thiếu văn hóa của mình.

Đại úy Dương Quang Quý, quyền Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Bà Rịa, trao đổi, qua phần chia sẻ của bà Huệ, Đội CSGT cũng đã ghi nhận và mong muốn sự việc sẽ khép lại ở đây. “Chúng tôi cũng mong muốn người dân sẽ có cái nhìn thiện cảm hơn với bà Huệ khi bà đã nhận ra cái sai của mình” - Đại úy Quý nói thêm.

Riêng về phần xử lý, sau buổi làm việc, Đội CSGT Công an TP Bà Rịa vẫn đề xuất xử phạt bà Huệ về hành vi lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ theo NĐ 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.