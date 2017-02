Người dân bàng hoàng về vụ chém nhau như phim

Người sống gần hiện trường vụ hai nhóm thanh niên mang theo hung khí đâm chém nhau như phim vừa xảy đường Võ Thị Sáu, đoạn khu phố 1, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa, Đồng Nai vẫn chưa hết bàng hoàng cho biết như trên.



Một người trong vụ việc đang lấy lời khai ở cơ quan công an. Ảnh: CTV

Bà Nguyễn Thị Quyết là người sống đối diện hiện trường vụ truy sát cho biết vào thời điểm trên gia đình bà vừa dọn hàng quán xong, đang ăn tối ở trước nhà thì nghe tiếng chửi bới, la hét ở ngoài đường. Chạy ra xem thì thấy khoảng gần 20 người cầm hung khí đuổi đánh một nhóm thanh niên vừa xuống khỏi xe taxi. Quá sợ hãi, gia đình bà bỏ mâm bát chạy vào nhà, đóng chặt cửa để lánh nạn.



Hung khí công an thu giữ. Ảnh: CTV

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Thoa, người bán quán cà phê gần hiện trường cũng cho biết chị thấy một nhóm đuổi chém 2 thanh niên. Một người bỏ chạy nhưng ngã xuống đường nên bị những người đuổi theo cầm gậy, kiếm lao vào đánh, chém xối xả. Đến khi nạn nhân nằm dưới đường không còn cử động thì họ mới bỏ đi.

“Thấy đâm chém hỗn loạn, tôi cầm điện thoại gọi công an nhưng sợ quá người run lẩy bẩy không thể bấm máy nên chạy vào quán nhờ người thân gọi hộ”, chị Thoa bàng hoàng kể lại.

Ngày 12-2, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Lê Hùng, Trưởng Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai), cho biết Công an TP. Biên Hòa đang phối hợp Công an phường Thống Nhất (TP Biên Hòa) cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra, tung lực lượng truy bắt những thanh niên còn lại trong vụ chém nhau gây náo loạn xảy ra trên đường Võ Thị Sáu, đoạn thuộc phường Thống Nhất.

Hiện Công an TP. Biên Hòa đang tạm giữ 3 thanh niên để phục vụ công tác điều tra. Trong số đó có Nguyễn Chí Hiệp (17 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú tại xã An Hòa, TP Biên Hòa), 2 người khác chưa rõ lai lịch. Ngoài ra, công an cũng thu giữ 4 mã tấu dài khoảng 70cm, tuýp sắt dài 80cm, 2 xe máy của nhóm thanh niên tham gia hỗn chiến.

Bước đầu, Hiệp khai đêm 11-2, đến chơi tại quán Internet ở khu vực Cổng 11, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa thì có bạn tên Phúc rủ lên quán bar ở đường Võ Thị Sáu (phường Thống Nhất) vui chơi. Sau đó, Hiệp cùng Phúc và 5 thanh niên khác lên xe taxi 7 chỗ để đến quán bar. Trong số này, có người tên Thanh, Tí “Não”, Bình “Con”, Quân “Lục” (chưa rõ lai lịch).

Khoảng 20 giờ 50, khi nhóm của Hiệp đến gần cổng nhà hàng Đồng Quê (đường Võ Thị Sáu, khu phố 1, phường Thống Nhất) thì Phúc đề nghị tài xế dừng taxi. 7 người vừa xuống xe taxi thì bị một nhóm thanh niên cầm mã tấu, kiếm xông đến tấn công tới tấp. Hiệp và những người trong nhóm vừa chống cự vừa bỏ chạy.

Nhận được tin báo, Công an phường Thống Nhất cùng lực lượng cảnh sát 113 Công an Đồng Nai đến hiện trường can thiệp. Thấy sự xuất hiện của lực lượng chức năng, những người tham gia truy sát bỏ trốn.

Sau cuộc hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên, Trần Đình Dương (30 tuổi, ngụ khu phố 5, phường Tân Phong, TP Biên Hòa) bị chém gãy khuỷu tay trái, vết rách dài 15 cm, lòi xương, đầu gối bị dập. Lê Vũ Luận (27 tuổi, ngụ khu phố 4, phường Long Bình, TP Biên Hòa) bị vết chém dài 10 cm kéo dài từ má phải xuống cổ.

Hiện vụ việc đang được Công an TP. Biên Hòa tiếp tục điều tra làm rõ.