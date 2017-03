Người đàn ông bị điện giật chết khi lợp mái tôn

Đến khuya ngày 27-6, cơ quan công an quận 2 mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn lao động khiến ông Giang Văn Khiêm (40 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) tử vong khi đang làm việc tại chung cư An Cư, phường An Phú, quận 2, TP.HCM.