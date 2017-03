Người đàn ông châm lửa đốt nhà, bị nghi ngáo đá

Ngày 28-11, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đơn vị này đang làm rõ vụ người đàn ông nghi “ngáo đá” châm lửa đốt nhà xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại khu phố Bình Đức 2 (phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An).



Người đàn ông bị nghi "ngáo đá" được giải cứu khỏi căn nhà bị cháy.

Người dân tại đây cho biết thời điểm trên có tiếng la hét lớn từ trong nhà ông Nguyễn Ngọc Thanh (40 tuổi, quê Hà Nội), sau đó lửa bốc cháy. Mọi người chạy đến nơi thì thấy người đàn ông đang ngồi bên cạnh chiếc xe máy đang cháy dữ dội. Sau đó lửa được khống chế. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt, người đàn ông này vẫn cố thủ trong căn nhà đang bốc cháy.



Sau gần hai giờ thuyết phục, người đàn ông này mới chịu ra ngoài. Tại hiện trường, chiếc xe máy và tivi bị thiêu rụi hoàn toàn, các vật dụng cháy nham nhở. Vụ cháy khiến cả khu phố náo loạn. Được biết ông Thanh có thời gian đi cai nghiện ma túy và mới trở về.

Hiện lực lượng chức năng đã đưa đối tượng về cơ quan công an làm rõ vụ việc.