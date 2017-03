Người đàn ông may mắn thoát chết dưới bánh xe tải

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.



Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 15 ngày 28-2, ông Lê Văn Chinh (SN 1963, ngụ xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) điều khiển xe máy mang BKS: 92-F1037.94 theo hướng Nam-Bắc.

Lúc qua đoạn đường quốc lộ 1A thuộc thôn An Thái (xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) thì bất ngờ va quẹt với xe máy mang BKS: 92F1-17275 do ông Ngô Văn Lưu (cùng ngụ địa phương) điều khiển theo hướng cùng chiều.



Xe máy nằm dưới bánh xe tải.

Cú va quẹt khiến cho xe máy ông Lưu ngã ra giữa lòng đường. Cùng lúc, một xe tải mang BKS: 73C-032.77 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông cùng chiều do không thắng kịp thời nên đã kéo lê xe máy của ông Lưu gần chục mét. Xe máy của ông Lưu nát bét dưới bánh xe tải, nhiều mảnh vỡ xe máy rơi dọc đường. May mắn chủ nhân chiếc xe máy đã kịp thời nhảy ra phía ngoài lề đường nên thoát chết. Nhưng ông Lưu bị thương nặng.

Vụ tai nạn giao thông khiến chiếc xe tải nằm ngang đường gây cản trở giao thông. Hàng chục xe tải và xe khách xếp hàng dài vì không thể di chuyển.

Ngay sau đó, vụ việc được trình báo đến cơ quan chức năng. Lực lượng CSGT TP Tam Kỳ đã nhanh chóng có mặt để điều tiết giao thông, đồng thời khám nghiệm hiện trường để tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.



Hiện trường vụ tai nạn.