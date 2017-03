Người đàn ông tự tử vì nợ 20 tỉ đồng

Theo điều tra ban đầu, sáng 16-1, một số người dân đã tập trung đến nhà ông Hùng (tổ dân phố 6, phường An Bình) để đòi nợ, gây mất trật tự. Công an đã kịp thời có mặt, mời ông Hùng và các chủ nợ về trụ sở làm việc.

Tại đây, ông Hùng khai nhận đã vay tiền của hơn 20 người với lãi suất 4%-6%/tháng; tổng số nợ (cả gốc lẫn lãi thời điểm hiện tại lên đến 20 tỉ đồng); mục đích vay là để trả nợ mua bán gỗ.

Công an đã yêu cầu chủ nợ không được làm mất trật tự khu dân cư cũng như hủy hoại tài sản của ông Hùng. Tuy nhiên, sau khi ra về những người này vẫn tiếp tục đến nhà ông Hùng đòi nợ.

Đến 11 giờ 15 ngày 17-1, Công an thị xã An Khê nhận được tin báo ông Hùng đã treo cổ chết tại nhà riêng. Sáng 19-1, ông Hùng được gia đình đưa về an táng tại quê nhà ở TP Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã An Khê tiếp tục điều tra làm rõ.