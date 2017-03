Người phụ nữ buôn gà nằm chết bất thường bên đường

Sáng nay 24-5, người dân phát hiện bà Nguyễn Thị Liên (54 tuổi, trú xóm 5, xã Trung Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) - đi buôn gà, nằm bất động bên quốc lộ 7B (xã Bắc Thành, huyện Yên Thành).

Ngay lúc đó, người dân làm công tác sơ cứu và gọi xe cấp cứu đưa bà Liên đến BV Đa khoa huyện Yên Thành để cấp cứu. Tuy nhiên, các bác sĩ kiểm tra cho thấy bà Liên đã tử vong trước khi đưa đến bệnh viện.



Đoạn quốc lộ phát hiện bà Liên nằm bất tỉnh. Ảnh: CTV



Người dân và công an xã đã báo cáo sự việc lên Công an huyện Yên Thành. Sau đó, cơ quan Công an huyện Yên Thành đã phối hợp cùng cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân bà Liên tử vong bất thường.

Người thân bà Liên cho biết hằng ngày bà thức dậy sớm để đi mua gà về ra chợ bán lại kiếm tiền lời. Sáng sớm 24-5, bà Liên mang theo khoảng 10 triệu đồng để đi mua gà rồi tới chợ Láng (xã Quang Thành, huyện Yên Thành) bán lại. Tuy nhiên, trên đường đi thì bà Liên bị tử vong bất thường và số tiền còn lại trong túi bà chỉ còn hơn 100.000 đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Yên Thành phối hợp cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.