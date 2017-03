Nguyên thủ quỹ và nguyên kế toán BV Truyền máu huyết học TP HCM sẽ bị truy tố?

Theo qui định của Bệnh viện Truyền máu huyết học, vào cuối tháng hoặc những ngày đầu tháng sau, Nguyễn Thị Thu Vân và Phạm Thị Thảo phải kiểm tra lại chứng từ, sổ quỹ và đối chiếu với nhau, nếu khớp thì hai người ký vào sổ quỹ, sau đó Nguyễn Thị Thu Vân trình lên Kế toán trưởng và Giám đốc ký xác nhận.

Sau đó, Nguyễn Thị Thu Vân có trách nhiệm làm báo cáo quyết toán, đồng thời chịu trách nhiệm kiểm tra lại chứng từ, lên các bảng kê chi tiết chứng từ chi quyết toán theo mục lục ngân sách, dịch vụ, trình cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký báo cáo Sở Y tế. Đồng thời, việc báo cáo quí, 6 tháng và một năm đều thực hiện theo qui trình này.

Tại Bệnh viện Truyền máu huyết học có hai loại sổ quỹ gồm: sổ viện phí (sổ dịch vụ) và sổ chai máu (sổ chính quyền) do thủ quỹ Phạm Thị Thảo lập. Đồng thời, Nguyễn Thị Thu Vân cũng lập hai loại sổ này (sổ kế toán quỹ), để đối chiếu với sổ quỹ do thủ quỹ lập. Theo nguyên tắc nêu trên, khi nhận được chứng từ thu - chi, Phạm Thị Thảo ghi vào sổ quỹ, sau đó giao chứng từ lại cho Nguyễn Thị Thu Vân để ghi vào sổ cái, nhập vào máy vi tính lập sổ kế toán theo dõi quỹ tiền mặt và in ra để kiểm tra.

Như vậy sổ do thủ quỹ ghi phải lập trước, sổ kế toán ghi lập sau. Nhưng thực tế thì quy trình thực hiện ngược lại. Tức, Nguyễn Thị Thu Vân căn cứ vào phiếu thu, chi do Phạm Thị Thảo đưa để lập sổ kế toán quỹ, sau đó giao lại cho Phạm Thị Thảo để Thảo viết vào sổ quỹ của bệnh viện.

Tháng 1/2005, Nguyễn Thị Thu Vân làm báo cáo quyết toán năm 2004, khi đối chiếu các tài khoản trên máy vi tính, so sánh bảng cân đối tài khoản với các sổ chi tiết như sổ quỹ, tiền gửi Ngân hàng, kho, công nợ… Nguyễn Thị Thu Vân thấy chênh lệch ở tài khoản tiền mặt là 180.721.241 đồng và phát hiện ra việc Phạm Thị Thảo chiếm đoạt số tiền này (Phạm Thị Thảo đã lợi dụng việc vào sổ sai của Nguyễn Thị Thu Vân để chiếm đoạt số tiền trên) nhưng Nguyễn Thị Thu Vân không báo cho Kế toán trưởng và Ban Giám đốc Bệnh viện biết mà đã sửa lại sổ cái trên máy vi tính để làm mất số tiền chênh lệch trên.

Việc sửa chữa sổ cái này chỉ có Nguyễn Thị Thu Vân biết, không ai phát hiện, chỉ đến lúc kiểm toán tháng 5/2006, thì đơn vị kiểm toán mới phát hiện có sự gian lận trên. Tại cơ quan điều tra, Phạm Thị Thảo cũng thừa nhận việc chiếm đoạt số tiền này.

Với hành vi trên, Phạm Thị Thảo đã phạm vào tội "Tham ô tài sản" và Nguyễn Thị Thu Vân phạm vào tội "Che giấu tội phạm" cần phải được xử lý, để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.