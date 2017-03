Nhân viên Trung Quốc chém ba người trong công ty ở Bình Dương

Ngày 12-4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đang tạm giữ hình sự đối với nghi can Li Neo You (quốc tịch Trung Quốc) để điều tra làm rõ về hành vi dùng dao chém ba người bị thương xảy ra tại một công ty chuyên sản xuất giày da (100% vốn Đài Loan, đặt tại thị xã Thuận An).



Nghi can (áo trắng giữa) bị bắt giữ ngay sau khi gây án. Ảnh: Vũ Hội

Theo thông tin ban đầu, You làm quản lý kho của công ty. Thời gian gần đây lãnh đạo của công ty có mâu thuẫn với You trong việc mất sản phẩm.



Đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, You đến công ty và tiếp tục xảy ra mâu thuẫn với lãnh đạo của công ty. Bực tức, nghi can này dùng dao xông vào chém ba người bị thương, trong đó có lãnh đạo của công ty bị thương rất nặng ở vùng đầu.

Phát hiện sự việc, bảo vệ của công ty đã bắt giữ nghi can đưa vào trụ sở đồn công an Khu công nghiệp VSIP. Riêng các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, trong đó có một người đang nguy kịch.

Hiện cơ quan Công an thị xã Thuận An đang kết hợp với Công an tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra làm rõ.