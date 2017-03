Nhóm bắn lễ tân nhà nghỉ sa lưới sau 48 giờ gây án

Chiều 1-11, Công an TP Hà Nội thông tin vụ bắn chết nhân viên lễ tân nhà nghỉ Nam Cường ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy vào rạng sáng 27-10. Theo đó, công an đã bắt bốn nghi can Hoàng Quốc Hùng, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Xuân Trường và Mai Vũ Long để điều tra về hành vi giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng… Riêng Nguyễn Vinh Long (trú quận Hai Bà Trưng), nghi can cầm đầu, đã bỏ trốn. Tất cả nghi can đều có tiền án, tiền sự.

Tại buổi họp báo, đại diện Công an TP Hà Nội khái quát lại vụ án: Khoảng 2 giờ ngày 27-10 xảy ra vụ nổ súng tại khu vực phường Trung Hòa làm anh Lường Văn L., nhân viên lễ tân nhà nghỉ, tử vong. Ngoài ra, anh Nguyễn Huy Th. bị bắn trúng tay, chân. Vào cuộc quyết liệt, công an xác định nhóm nghi can đi thanh toán một nhóm thanh niên khác và đã bắn vào những người không liên quan.





Các nghi can trong vụ nổ súng.

Theo đó, rạng sáng 27-10, nhóm nghi can gọi điện thoại rủ nhau đi giải quyết mâu thuẫn với một nhóm khác trên địa bàn và cả nhóm mang súng đi “xử lý”. Khi đến phố Nguyễn Thị Định, Long và Hùng cầm súng đi dọc vỉa hè thì gặp anh Vũ Văn Hải đang dừng xe máy ở đầu ngõ 23 Nguyễn Thị Định. Tưởng anh Hải ở nhóm mâu thuẫn, Long nổ súng nhưng không trúng, anh Hải liền phóng xe máy vào trong ngõ 23 Nguyễn Thị Định để trốn. Khi chạy qua nhà nghỉ Nam Cường, anh Hải la lớn cho ba người bạn đang đứng ở quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng bỏ chạy thì Long và Thắng chạy đến, đứng ở cửa nhà nghỉ nổ súng làm lễ tân trúng nhiều phát đạn, tử vong.

Sau đó, Long và Thắng đi bộ đến ngõ 19 Nguyễn Thị Định thì gặp anh Th., hai nghi can bắn vào người anh này khi anh hỏi “Ai vừa nổ pháo?”…

Sau 48 giờ vào cuộc, công an đã bắt giữ bốn trong năm nghi can, thu giữ ba khẩu súng, mìn tự tạo, đạn cùng nhiều đao, kiếm, ma túy đá…