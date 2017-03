Những vụ hành hung khó hiểu liên quan đến nhóm côn đồ ở huyện Kinh Môn

Nhóm côn đồ đi taxi vào nhà dân đánh người không thương tiếc

Liên quan đến vụkhoảng 40 – 50 đối tượng xăm trổ đầy mình đi trên 10 chiếc xe taxi mang theo dao, kiếm, súng đến nhà ông Trần Minh Đố (trú tại thôn Tống Xá, xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn, Hải Dương) đập phá tài sản, đánh đập, chém vào đầu, cổ và chân tay ông Đố, trao đổi với PV, các cơ quan chức năng của huyện Kinh Môn cho biết, đã bắt các đối tượng liên quan và có điều tra chị B. nhưng vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí.

Trước đó, theo thông tin từ phía gia đình ông Đố cung cấp, có thể vụ việc liên quan đến người con dâu của ông Đố là chị Phạm Thị B. ở thôn An Thủy, xã Yến Thành, huyện Kinh Môn.

Điều đáng chú ý là ngay tối hôm đó, 31-5, cũng có một nhóm côn đồ đi taxi, mang hung khí đến nhà ông Đỗ Trường Giang (40 tuổi, ở dốc Đầu Ngựa, khu dân cư Phúc Lâm, thị trấn Kinh Môn).

Ông Nguyễn Văn Kỳ, trưởng Công an thị trấn Kinh Môn, huyện Kinh Môn cho biết, vào khoảng 21h10’, ngày 31/5, tại nhà anh Đỗ Trường Giang (40 tuổi, ở dốc Đầu Ngựa, khu dân cư Phúc Lâm, thị trấn Kinh Môn) anh và bố là ông Đỗ Văn Sơn bị khoảng 5 đối tượng đi trên taxi xông vào nhà hành hung.





Nhà ông Trần Minh Đố trong cảnh tan hoang sau khi nhóm côn đồ rút đi. Ảnh: Hải Phong.

Khi tiếp xúc với PV, gia đình ông Đố cũng có nhắc tới vụ việc của nhà ông Giang và lo sợ nhóm côn đồ trên cũng liên quan đến vụ hành hung và đập phá tại nhà ông Đố.

Theo thông tin từ phía công an thị trấn Kinh Môn thì các đối tượng côn đồ đi taxi xông vào nhà ông Giang, cãi nhau to tiếng rồi nhóm người này dùng dao chém vào đầu, tay anh Giang. Ông Sơn ở nhà bên chạy sang can bị nhóm này cầm gạch đập vào đầu. Hiện ông Sơn đang điều trị tại Viện Quân y 7 (TP.Hải Dương), còn ông Giang được đưa lên Bệnh viện Quân y 103 (quận Hà Đông, Hà Nội).

“Vụ việc đang được Công an huyện Kinh Môn điều tra và đã xác minh được một số đối tượng nghi vấn”, ông Kỳ cho biết.

Cán bộ công an huyệncũng bị hành hung

Ông Kỳ cũng xác nhận thông tin: Vào khoảng 22h20, ngày 3/6, tại khu dân cư Lưu Hạ, thị trấn Kinh Môn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, một cán bộ công an huyện Kinh Môn đã bị một nhóm côn đồ hành hung, gây thương tích nặng. Theo đó, khoảng 22h20’, anh Nguyễn Thọ, cán bộ công an thuộc bộ phận CSĐT, CA huyện Kinh Môn, đang ở gần nhà thì bị một nhóm đối tượng khoảng 5 - 6 người ập đến đe doạ. Có hai đối tượng trực tiếp đánh đập, hành hung, gây thương tích cho anh Thọ, Sau đó, nhóm đối tượng lập tức bỏ trốn.

Vẫn theo ông Kỳ, trong nhóm đối tượng đánh anh Thọ trọng thương, lực lượng chức năng đã xác định được một đối tượng tên Điệp, trú tại thôn Tống Xá, xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn. Hiện tại, CQCA đang khoanh vùng nhóm đối tượng này để tiến hành truy bắt.

Được biết, anh Nguyễn Thọ về công tác tại CA huyện Kinh Môn được khoảng hai năm. Trước đó, anh Thọ công tác tại trại giam Xuân Nguyên, TP. Hải Phòng. Theo nhận định của ông Kỳ, anh Thọ công tác trong ngành điều tra nên có thể bị những đối tượng kể trên đánh đập để trả thù hoặc dằn mặt.

Hiện tại, do tình trạng thương tích quá nặng, anh Thọ đã được chuyển lên Bệnh viện 198, TP Hà Nội để điều trị.

Chánh văn phòng Công an tỉnh Hải Dương Đỗ Long Vân cho biết đã xác định được nhóm đối tượng tấn công anh Thọ. Những đối tượng này là người trong huyện Kinh Môn. Hiện Công an huyện Kinh Môn đang tích cực điều tra, truy bắt các đối tượng gây án.

Hồi 18h, ngày 3/6, tại quán bia Thùy Dương ở thị trấn Kinh Môn, anh T.C.N. (SN 1993, trú tại xã Thái Sơn, Kinh Môn) bị một số thanh niên (chưa rõ họ tên, địa chỉ) dùng tuýp sắt, cốc thủy tinh đánh vào đầu, mặt khiến anh bị thương nặng.

Hiện, dư luận đang rất băn khoăn về những vụ côn đồ gây án liên tiếp tại huyện Kinh Môn.