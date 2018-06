Nữ chủ nhà nghỉ ở Bình Dương nghi bị sát hại

Ngày 12-6, cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân ban đầu về việc một chủ nhà nghỉ tử vong.



Thi thể nạn nhân được đưa đi khỏi hiện trường.

Nạn nhân được xác định là bà LTNC (62 tuổi), chủ nhà nghỉ trên địa bàn phường Hiệp An (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng người thân không thấy bà C. ra ngoài. Nghi có dấu hiệu bất thường nên gia đình đã thông báo cho lực lượng công an địa phương để nhờ hỗ trợ. Lực lượng chức năng phá cửa vào bên trong thì phát hiện bà C. tử vong, trên người có nhiều vết thương.



Người nhà nạn nhân cho biết, bà C. ở nhà trông coi nhà nghỉ được một thời gian khá dài. Hàng ngày bà sống rất hòa thuận cùng hàng xóm.

Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.