Nữ chủ tiệm thuốc Tây ở Bình Dương bị cướp, hiếp dâm

Ngày 25-5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ Phan Văn Trà Ba (29 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm.

Trước đó, khuya 22-5, Ba đến tiệm thuốc Tây A.T (thuộc phường An Phú, thị xã Thuận An) do chị NTH. (31 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An, Bình Dương) làm chủ để giả vờ mua thuốc. Lợi dụng khi chị H. không để ý, Ba bất ngờ lấy cây kéo trong tiệm thuốc uy hiếp và yêu cầu nạn nhân đưa tiền.

Thấy không có người, Ba yêu cầu nạn nhân cởi đồ để quan hệ tình dục. Chị H. vờ làm theo rồi lợi dụng lúc nghi can sơ hở đã bỏ chạy ra ngoài và tri hô.

Nghe tiếng cầu cứu, người dân khu vực chạy đến bao vây bắt giữ nghi can, giao công an.