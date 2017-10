Nữ công nhân đi bộ trong công ty bị xe tải tông tử vong

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, vào khoảng 13 giờ 30 ngày 2-10, tại Công ty TNHH Đỉnh Vàng (có địa chỉ tại tổ 2C, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) đã xảy ra một vụ tai nạn khiến một nữ công nhân tử vong.



Thời điểm nạn nhân đi bộ qua ô tô bốc hàng trước khi xảy ra tai nạn (ảnh cắt từ camera)

Cụ thể, vào thời điểm kể trên, tài xế Hoàng Văn Điệp (28 tuổi, trú huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) điều khiển ô tô tải chuyển hướng bốc hàng.

Chiếc xe tải đã tông trúng vào chị Đỗ Thị Thu H. (40 tuổi, trú xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, tạm trú khu Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng) đang đi bộ trong sân. Hậu quả, chị H. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại BV Hữu nghị Việt Tiệp và tử vong lúc 16 giờ 30 cùng ngày.

Hiện Công an quận Dương Kinh, Công an TP Hải Phòng đang tạm giữ hình sự tài xế xe tải về hành vi vô ý gây chết người. Công an quận Dương Kinh đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.