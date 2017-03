Nữ hành khách bị bắt tại sân bay cùng 14 bánh heroin

Tổ trinh sát của Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng bao gồm Đội Kiểm soát ma túy - Cục Hải quan TP.HCM, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, Trung tâm An ninh hàng không, Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) - Công an TP.HCM, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47B) và Cục CSĐT tội phạm về buôn lậu (C74B) - Bộ Công an kịp thời ngăn chặn và bắt giữ ngay tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất một nữ hành khách 37 tuổi, Việt kiều Úc, đang vận chuyển số lượng lớn heroin từ Việt Nam đi Úc.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan hải quan và lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện 14 bánh heroin được chia thành 26 bánh nhỏ, cất giấu rất tinh vi trong hành lý và đồ dùng cá nhân của hành khách này. Số ma túy có tổng trọng lượng gần 5 kg.



Số ma túy phát hiện được của nữ Việt kiều Úc.

Theo lời khai ban đầu, tiền công vận chuyển mà phụ nữ này nhận được sẽ là 25.000 USD. Nếu số heroin trên vận chuyển trót lọt sang Úc có trị giá ước tính lên đến 750.000 USD (tương đương 16,5 tỉ đồng).



Các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ đường dây, ổ nhóm và bắt giữ các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật.



Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống ma túy sáu tháng đầu năm 2016, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã ngăn chặn và bắt giữ 1,1 tấn lá “Khat” chứa ma túy cathinone cực độc từ châu Phi, gần 15 kg heroin, cocain và ma túy đá các loại vận chuyển trái phép qua đường hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.