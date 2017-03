Nửa đêm vào nhà hàng xóm hiếp dâm

(PL)- Công an huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cho biết Võ Đình Nguyên, Đặng Văn Nguyên, Trần Quốc Linh (cùng trú xã An Nghiệp, huyện Tuy An) và Đặng Ngọc Thiên đã ra đầu thú về hành vi hiếp dâm. Bốn nghi can này đang ở độ tuổi 16-18.