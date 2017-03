Ông trùm mua bán ma tuý xuyên quốc gia bị bắt giữ cùng kho súng đạn

(PL) - Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý vừa phối hợp cùng công an quận 1 và công an quận 5 bắt giữ trùm mua bán ma tuý Võ Quang Vũ (36 tuổi, quê Quảng Ngãi, trú quận 1, TPHCM). Đồng thời công an đã chặt đứt một số đối tượng khác trong đường dây do Vũ cầm đầu, trong đó có đại lý thứ cấp của Vũ là Nguyễn Thị Ngọc Sương (quê Hải Phòng, ngụ quận 4).