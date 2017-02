Phá án trộm, lòi ra ma túy

Ngày 14-2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã phối hợp UBND huyện Định Quán tổ chức khen thưởng bốn tập thể của công an huyện Định Quán, gồm: Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội; Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và ma tuý; Đội điều tra tổng hợp và Công an xã Phú Vinh cùng 16 cá nhân khác về thành tích phá án trộm cắp tài sản, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý vừa xảy ra trên địa bàn huyện.



Năm nghi can trộm cắp, tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy bị công an Đồng Nai bắt giữ (ảnh CTV)



Cụ thể vào ngày 26-1 (nhằm ngày 29 tháng chạp âm lịch), một hộ dân tại ấp 5, xã Phú Vinh bị mất trộm tài sản. Nhận được tin báo, Công an huyện Định Quán và công an xã Phú Vinh tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin để phục vụ điều tra.

Công an tiến hành bắt giữ hai nghi can vụ trộm là Trần Nam Giang (30 tuổi, trú xã Phú Tân) và Đặng Quang Hiếu (29 tuổi, trú tại thị trấn Định Quán). Đồng thời công an thu giữ nhiều tang vật trị giá gần 30 triệu đồng đang cất giấu tại phòng trọ của Phạm Mạnh Cường, đồng bọn của Giang, Hiếu.

Khi khám xét nơi ở của Cường tại ấp 5, xã Phú Vinh, công an huyện Định Quán phát hiện gần 600 gam ma tuý đá, 93 viên ma tuý tổng hợp, một cân tiểu ly dùng để phân ma tuý. Qua xác minh, Cường là nghi can trong một chuyên án ma tuý do công an Đồng Nai đang truy xét, khám phá.

Điều tra mở rộng, cơ quan CSĐT truy bắt hai đồng phạm của Cường là Trần Thiện Lâm và Trần Kỳ Cường (ngụ tại xã Phú Vinh) về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Hiện năm nghi can trên đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý.