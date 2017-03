Phá chuyên án trộm cắp, làm giả giấy tờ xe

(PLO)- Ngày 19-10, cơ quan Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết đã phá thành công chuyên án 915T, bắt giữ, khởi tố Nguyễn Hữu Xin (23 tuổi, trú xã Quang Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) cùng các nghi can trong đường dây trộm cắp rồi làm giả giấy tờ xe, thu giữ 25 xe máy.