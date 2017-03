Phá đường dây bán phụ nữ sang Trung Quốc

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 23-1, tại Sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), lực lượng CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Đồn Công an cửa khẩu quốc tế Sân bay Tân Sơn Nhất, Cảng vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất, Công an phường 2, quận Tân Bình bắt quả tang Nguyễn Thị Kim Liên, Nguyễn Ngọc Thơ (Tây Ninh) và Hồ Thị Kim Hiền (Bình Phước) đang làm thủ tục cho năm phụ nữ xuất cảnh sang Trung Quốc để bán làm vợ cho đàn ông Trung Quốc. Mở rộng điều tra, công an bắt khẩn cấp năm đối tượng khác ở Tây Ninh. Tang vật tạm giữ gồm ba điện thoại di động, bảy hộ chiếu, hai xe mô tô, 400.000 đồng và các tài liệu, giấy tờ liên quan.

Qua điều tra, năm 2011, NMK và chồng người Trung Quốc tổ chức cho nhóm người trên tìm các cô gái Việt Nam bán cho đàn ông Trung Quốc làm vợ với giá từ 90 đến 120 triệu đồng/người. Mỗi phụ nữ K. trả công 5-10 triệu đồng. Các đối tượng tìm các cô gái quê và hứa hẹn sẽ có chồng trẻ, giàu, được hưởng 33 triệu đồng. Nhưng khi đến Trung Quốc, các cô gái bị giữ giấy tờ tùy thân và bán cho đàn ông ở vùng núi, cuộc sống khó khăn. Với thủ đoạn trên, đường dây của K. đã bán 15 phụ nữ.

KHÁNH THỤC - N.ĐỨC