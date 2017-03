Phá đường dây mua bán người

Phạm Thị Thu Linh (ngụ xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu), Lưu Vĩ Tân (tự Quang, ngụ phường 8, quận 6, TP.HCM) cùng hai người nước ngoài có liên quan để điều tra hành vi mua bán người.

Trước đó, sáng 20-9, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an TP.HCM và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an bắt quả tang hai người nước ngoài này đang làm thủ tục để đưa một cô gái Việt Nam bán sang Trung Quốc. Sau đó công an bắt tiếp Linh và Tân. Khám xét nhà cả hai, công an giải cứu được một cô gái, thu giữ năm hộ chiếu, năm vé máy bay, sáu giấy CMND, điện thoại và một số tang vật khác.

Qua điều tra, cuối năm 2013, một người nước ngoài có tên thường gọi là Tú sang Việt Nam du lịch và quen biết với Tân và Linh. Tú kêu Linh, Tân tuyển chọn các cô gái Việt giao cho Tú đưa sang Trung Quốc bán, mỗi cô gái Tú trả công 10 triệu đồng. Đầu năm 2014, Tú dẫn theo một số người đàn ông Trung Quốc về Việt Nam để Linh tổ chức xem mặt các cô gái. Mỗi trường hợp như thế Tú được trả công 30.000 nhân dân tệ (khoảng 100 triệu đồng tiền Việt).

Những cô gái được chọn “làm vợ” thì Tú phân công Linh, Tân đưa đi làm thủ tục, Tú là người trực tiếp đưa các nạn nhân ra Hà Nội, Hải Phòng để xuất cảnh sang Trung Quốc.

Được biết đường dây của Tú đã bán tổng cộng chín phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc. Trong đó có một trường hợp đã quay về Việt Nam do gia đình bỏ ra số tiền khoảng 120 triệu đồng để chuộc.

K.PHƯƠNG