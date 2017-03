Phá hàng chục vụ án nhờ Facebook

Đầu giờ chiều, vừa vào phòng làm việc, Trung tá Đặng Minh Hải, Đội trưởng Đội Viễn thông - tin học thuộc Phòng Tham mưu (PV11), Công an tỉnh Khánh Hòa, ngồi ngay vào máy tính, xử lý thông tin trên Facebook về một ổ bạc ở TP Cam Ranh mà người dân báo tin trước đó ít phút.

Báo tin qua Facebook công an bắt tội phạm

Thông tin trên được chuyển ngay cho Đại tá Đặng Văn Mạnh, Phó Giám đốc công an tỉnh.

Vừa xem qua thông tin, Đại tá Mạnh bút phê: Giao lãnh đạo Công an TP Cam Ranh xử lý ngay, báo cáo ban giám đốc. Lập tức thông tin về ổ đánh bạc cùng lệnh của Đại tá Mạnh được chuyển vào tài khoản của Công an TP Cam Ranh trên trang Facebook Cảnh sát hình sự Khánh Hòa (CSHSKH).

Chỉ vài phút sau, Công an TP Cam Ranh phản hồi: “Đã triển khai lực lượng bao vây, xử lý ổ đánh bạc”. Cùng lúc, người báo tin cập nhật tin nhắn trên Facebook CSHSKH: Ổ đánh bạc đã tăng lên thành hai sòng, đang sát phạt. Thông tin này tiếp tục được chuyển đến lãnh đạo Công an TP Cam Ranh… Vài tiếng sau, lãnh đạo Công an TP Cam Ranh báo cáo về Ban giám đốc Công an tỉnh: Ổ đánh bạc đã bị triệt phá. Đó là câu chuyện diễn ra chiều 16-5 mà PV Pháp Luật TP.HCM được trực tiếp chứng kiến.

Trên đây là một trong nhiều vụ việc được xử lý từ thông tin do người dân cung cấp qua trang Facebook CSHSKH. Trung tá Hải kể: Đầu tháng 5-2016, qua Facebook CSHSKH, người dân báo tin một nhóm thanh thiếu niên có dấu hiệu trộm cắp, cướp giật ở TP Nha Trang. Từ thông tin này, công an đã bắt nóng hai nghi phạm khi vừa trộm nhiều điện thoại, laptop đang trên đường mang đi tiêu thụ. Tại công an, hai người này còn nhận từ tháng 12-2015 đến khi bị bắt đã cùng một số thanh thiếu niên khác gây ra hơn 30 vụ trộm cắp, cướp giật tài sản trên địa bàn TP Nha Trang. Công an đang mở rộng điều tra vụ án này.

Mới đây, Facebook CSHSKH đăng thông tin ba bị can đang bị truy nã thì trong vòng tám giờ sau, hơn 15.000 lượt người vào đọc. Người dân đã cung cấp thông tin giá trị, xác định nơi lẩn trốn của bị can. Chỉ sau 10 tiếng đồng hồ từ lúc đăng thông tin trên, công an đã bắt được bị can Lương Thị Thanh Hương…





Các công an đang theo dõi, trả lời trên Facebook Cảnh sát hình sự Khánh Hòa. Ảnh: TẤN LỘC

Mở cửa đón dân

Mới đây, trang CSHSKH nhận được tin nhắn từ một người đàn ông phản ánh sự việc liên quan đến gia đình ông và cho rằng chưa được cơ quan công an giải quyết. Dù được phản hồi là sự việc đã được chuyển đến đơn vị chức năng xử lý song người đàn ông vẫn liên tục nhắn tin với thái độ bức xúc. 23 giờ, người đàn ông đăng lên trang CSHSKH tấm ảnh chụp một gói thuốc ngủ với lời “hăm dọa”: Sẽ uống thuốc tự tử nếu sự việc không được giải quyết.

Trong nhiều giờ sau đó, ba thành viên quản trị trang CSHSKH thay nhau chat chia sẻ, động viên ông này. Ngay đầu giờ sáng hôm sau, khi nghe báo cáo lại sự việc, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa yêu cầu đơn vị chức năng tập trung giải quyết ngay sự việc. Không lâu sau, người đàn ông đăng những dòng cảm ơn: “Công an Khánh Hòa đã giúp tôi lấy lại niềm tin”.

Theo Trung tá Hải, thông qua trang CSHSKH, rất nhiều vấn đề, sự việc liên quan đến quy định pháp luật mà người dân quan tâm, thắc mắc được các cán bộ công an trả lời bằng chat trực tiếp.

Không chỉ người dân ở Khánh Hòa, người dùng Facebook ở các tỉnh, thành phố khác cũng vào trang CSHSKH để phản ánh, cung cấp thông tin cho cơ quan công an. Mới đây, một người nước ngoài vào trang CSHSKH cung cấp thông tin liên quan đến một vụ vi phạm pháp luật tại Việt Nam. Kết quả xác minh cho thấy thông tin này chính xác và đang được cơ quan chức năng xử lý.

Theo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa, sau một tháng ra đời, trang CSHSKH thu hút gần 200.000 lượt người tiếp cận, gần 90.000 lượt tương tác. Người dân cung cấp gần 800 tin nhắn, trong đó hơn 50% là thông tin có giá trị, liên quan đến lĩnh vực trật tự xã hội. Qua đó, cơ quan công an đã làm rõ hàng chục vụ, bắt giữ nhiều người phạm pháp, thu giữ nhiều tài sản do phạm tội mà có…

