Phát hiện thi thể học sinh lớp 9 trên sông Lam

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, trưa 28-2, họ thấy một chiếc xe đạp dựng trên cầu Bến Thủy (nối quốc lộ 1A qua hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh) nên trình báo Trạm Công an Gia Lách. Do vậy, các chiến sĩ công an ra hiện trường và đưa chiếc xe đạp trên về trạm để làm rõ sự việc.



Cầu Bến Thủy - nơi phát hiện chiếc xe đạp của em Tùng để lại trên cầu.



Một số người dân cung cấp thông tin cho công an là có thấy một cháu trai khoảng 15 đến 17 tuổi đạp xe đạp hướng từ TP Vinh (Nghệ An) sang Hà Tĩnh. Khi đi đến giữa cầu Bến Thủy, cháu trai này đã để lại xe đạp trên cầu rồi nhảy xuống sông. Do nước sâu, chảy xiết, sông rộng nên không có ai dám nhảy xuống cứu.

Chiếc xe đạp thiếu niên để lại trên cầu Bến Thủy rồi nhảy xuống sông Lam.

Sau khi báo đăng, người thân nhận ra chiếc xe đạp trên là của em Tùng và thấy em đang mất tích nên đến liên lạc với Trạm Công an Gia Lách để tổ chức tìm kiếm dưới sông Lam và trên bộ.

Đến chiều 4-3, thi thể em Tùng được phát hiện nổi lên gần bờ sông Lam (đoạn qua TP Vinh), cách cầu Bến Thủy 1 chừng 3 km. Trạm Công an Gia Lách đã làm thủ tục trao trả chiếc xe đạp em Tùng để lại trên cầu Bến Thủy cho gia đình em.