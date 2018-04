Phát hiện thi thể không đầu

Ngày 7-4, Công an tỉnh Đồng Tháp bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Tâm (48 tuổi, ngụ khóm 3, phường 3, TP Sa Đéc) về hành vi cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ và cũng là nghi can giết người.

Đối tượng Tâm. Ảnh do công an cung cấp



Theo công an, khoảng 17 giờ 50 cùng ngày, Công an phường 3 nhận được tin báo phát hiện một xác chết không đầu trước một ngôi nhà thuộc đường Vườn Hồng thuộc khóm 3, phường 3.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an TP Sa Đéc nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nạn nhân được xác định là ông HTN (ngụ cùng địa phương).





Thi thể không đầu được phát hiện sáng cùng ngày.

Qua công tác xác minh, khoanh vùng đối tượng và các dấu vết thu được, công an đã tiến hành mời nghi can Tâm về cơ quan công an làm việc. Tuy nhiên, Tâm không chấp hành mà còn dùng hung khí chống trả buộc Trung tá Trần Văn Minh, Trưởng Công an phường 3, dùng súng bắn đạn cao su bắn chỉ thiên để ngăn chặn hành vi của đối tượng.



Hai con dao Tâm dùng tấn công khiến trưởng công an phường bị thương nặng.

Vẫn ngoan cố, Tâm dùng hai con dao chém nhiều nhát vào người của Trung tá Minh làm ông bị thương nặng phải chuyển đến BV Chợ Rẫy, TP.HCM để điều trị. Tâm nhanh chóng bị bắt giữ sau đó.

Hiện vụ việc được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.