Phát hiện xác đôi nam nữ đang phân hủy trong căn nhà khóa kín cửa

Căn nhà hai tầng trong ngõ của đường Ngô Đức Kế (phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An) – nơi phát hiện thi thể đôi nam, nữ nghi là vợ, chồng.

Trưa 2-8, Công an TP Vinh (Nghệ An) đang phong tỏa hiện trường, để khám nghiệm, điều tra đôi nam, nữ chết trong căn nhà hai tầng trong ngõ của đường Ngô Đức Kế (phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An).



Khoảng 8 giờ cùng ngày, người dân ở phường Vinh Tân ngồi chơi bên vỉa hè đường Ngô Đức Kế thì nghe mùi hôi thối nồng nặc. Khi người dân đến trước căn nhà số 231 đang đóng kín cửa, thì mùi bốc lên rất nặng. Do đó, một số thanh niên đã đạp cửa vào để kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ. Thi thể đang phân hủy, bốc mùi…Người dân đã báo cơ quan công.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Vinh Tân và Công an TP Vinh đến hiện trường phát hiện trên tầng hai của ngôi nhà này còn có một phụ nữ nằm chết trên giường. Thi thể người phụ nữ cũng đang phân hủy mạnh.



Nhiều người đứng bên đường Ngô Đức Kế quan sát.

Theo nhận định ban đầu, người đàn ông và phụ nữ chết trong căn nhà hai tầng đó là hai vợ chồng.

Được biết, chủ căn nhà là người phụ nữ tên Thanh cho một cô gái thuê lại trong thời gian một năm. Cô gái đó ở được ba tháng thì cho hai người trên thuê lại toàn bộ căn nhà.

Hiện Cơ quan công an TP Vinh đang phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định danh tính hai người, điều tra làm rõ sự việc.