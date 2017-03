Phó công an xã bắn người bị còng tay tại trụ sở

Theo trình bày của anh Huỳnh Nhật Quang, khoảng 0 giờ 30 ngày 5.2, anh cùng nhóm bạn đi hát karaoke về đến trước cổng Trường THCS Nguyễn Du (ấp 2, xã Tắc Vân) thì bị lực lượng công an xã gọi lại vì có 2 người trong nhóm không đội mũ bảo hiểm. “Thấy trung tá Dũng là chỗ quen biết, tôi đến xin không giữ xe nhưng ông Dũng không đồng ý. Do đã uống rượu, tôi có lớn tiếng và có hành động quơ tay, quơ chân với lực lượng làm nhiệm vụ nên bị khống chế, còng tay đưa về trụ sở công an xã. Tại đây, ông Dũng dùng súng bắn tôi bị thương ở mang tai, phải nhập viện cấp cứu”, anh Quang nói.

Vết thương do trung tá Dũng bắn anh Quang - Ảnh: người nhà nạn nhân cung cấp

Ngày 16.2, tiếp xúc với phóng viên, ông Lê Thanh Hùng (bảo vệ dân phố ấp 2, xã Tắc Vân), kể: “Tôi đến hiện trường, thấy anh Quang đang trong tình trạng say rượu và có lớn tiếng với lực lượng làm nhiệm vụ nên bị khống chế còng tay đưa về trụ sở công an xã. Về đến trụ sở, anh Quang được đưa vào phòng với ông Dũng và mấy công an viên. Khi tôi vừa bước ra ngoài ngồi khoảng vài phút thì nghe tiếng súng nổ nhưng không rõ loại súng gì. Một công an viên chạy ra ngoài báo là ông Dũng đã bắn anh Quang bị thương”. Theo lời anh Quang, sau khi bắn anh bị thương, ông Dũng hốt hoảng vội kêu người chở anh đi cấp cứu trong tình trạng hai tay bị còng.

Một đội viên đội dân phòng xã Tắc Vân còn cho biết: “Ông Dũng là người rất “thích” nổ súng”. “Cách đây hơn 1 tháng, trong lúc hỏi cung một tên trộm vặt, ông Dũng cũng nổ súng. Trước đó, trong lúc rượt đuổi một người vi phạm luật giao thông, ông Dũng cũng móc súng ra bắn. Rồi chuyện một ông chồng đánh vợ, chúng tôi đã khống chế, còng tay định đưa về trụ sở làm việc, ông Dũng cũng lấy súng ra bóp cò”, đội viên dân phòng này nói.

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Dương Văn Dũng thừa nhận có bắn anh Quang, nhưng diễn biến vụ việc ra sao thì “hãy hỏi cấp trên”. Trong khi đó, đại tá Trương Ngọc Danh, Trưởng vông an TP Cà Mau, cho biết: “Theo báo cáo của Công an xã Tắc Vân thì công an nổ súng do anh Quang chống người thi hành công vụ. Chúng tôi đang điều tra xác minh vụ việc, sai đến đâu xử lý đến đó”.

Theo Phương Ân (Thanh Niên)