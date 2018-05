Phó công an xã thừa nhận ôm hôn nữ sinh lớp 9 ở Vĩnh Long

Liên quan vụ Phó trưởng Công an xã bị tố sàm sở, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết trong buổi làm việc trong buổi làm việc với ngành chức năng xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ, Vĩnh Long, ông TCD (44 tuổi, Phó trưởng Công an xã Thạnh Quới) đã thừa nhận có nắm tay, và ôm hôn nữ sinh lớp 9.

Trước đó, em T. (học sinh lớp 9) đã tố cáo ông D. có hành vi sàm sỡ mình vào ngày 10-5.

Theo nữ sinh, ngày xảy ra sự việc ông D. đến rủ cha T. đi nhậu ở nhà hàng xóm. Một lát sau ông D. quay lại nhà T. xin số điện thoại em nói là có gì rủ đi nhà trọ. Thậm chí ông D. còn có hành vi ôm, sờ mó nhiều nơi nhạy cảm của T.

T. chống cự quyết liệt, chạy đến nhà bạn học “trốn” và kể lại sự việc cho gia đình nghe.

Đến ngày hôm sau ông D. đã đến nhà xin lỗi gia đình T. Tuy nhiên ông D. cho rằng ngày xảy ra sự việc do say rượu nên không nhớ gì. Vụ việc được trình báo đến cơ quan chức năng và được công an huyện Long Hồ tiếp nhận hồ sơ.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh, UBND xã đã có quyết định tình chỉ công tác ông D. 15 ngày.