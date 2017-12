Phụ huynh đấm hiệu trưởng chảy máu: Khởi tố 2 bị can

Ngày 29-12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Hiền (35 tuổi, phụ huynh học sinh) và Nguyễn Hữu Diệu (40 tuổi, cùng trú huyện Anh Sơn) về tội gây rối trật tự công cộng.

Như đã đưa tin, ngày 19-10, tại Trường Tiểu học xã Đỉnh Sơn (huyện Anh Sơn) xảy ra sự việc phụ huynh học sinh lao vào trường gây rối, "quậy" đánh học sinh và cả thầy giáo chảy máu, gây hoang mang trong dư luận.



Đến đầu tháng 11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra tại Trường Tiểu học xã Đỉnh Sơn.

Qua điều tra cho thấy sáng 19-10, khi làm vệ sinh đầu buổi ở Trường Tiểu học xã Đỉnh Sơn, ba học sinh Đạt, Nguyên, Quân (cùng học lớp 4A) đùa nghịch, trêu, đánh nhau.

Trưa cùng ngày, khi tan học, thầy hiệu trưởng, hiệu phó nhà trường và cô giáo chủ nhiệm mời phụ huynh của ba em Đạt, Nguyên, Quân để giải thích việc các em đánh nhau. Mẹ của em Đạt nghe con mình nói "bị bạn đánh" và kêu đau tay, tưởng bé bị gãy tay nên đã báo người thân.

Nghe tin báo, Hiền (bố của em Đạt) và Diệu (bác của em Đạt) đến trường hỏi con: "Đứa mô đập mi?". Cháu Đạt chỉ tay vào Nguyên và Quân, Hiền liền dùng tay đánh vào người hai cháu này khiến cả hai ngã xuống đất.



Sân trường Trường Tiểu học xã Đỉnh Sơn- nơi xảy ra vụ việc

Thầy Nguyễn Anh Nam - Phó Hiệu trưởng trường vào can ngăn thì bị Hiền dùng tay đấm vào mặt và đầu. Chị Xuân (mẹ em Quân) hốt hoảng hét lên để mọi người dừng tay thì cũng bị Hiền đánh.



Lúc đó, vợ của Hiền vào can ngăn và lôi Hiền ra ngoài sân. Tuy nhiên, Hiền lại đi vào văn phòng nhà trường ném ghế lên bàn làm vỡ hai chiếc cốc thủy tinh rồi lật đổ bàn và chửi bới.

Thấy sự việc căng thẳng, thầy Trần Văn Phú gọi điện thoại cho trưởng công an xã Đỉnh Sơn đến giải quyết sự việc. Khi công an xã và cán bộ xã có mặt tại trường, yêu cầu Hiền vào văn phòng trường để trao đổi thì Hiền tiếp tục hung hăng lao vào đấm vào mặt thầy Phú khiến "răng chắn rách môi" chảy máu. Ông Phú được đưa đi BV huyện Con Cuông (Nghệ An) khâu phía trong môi và điều trị vết thương.

Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An đã giám định cho kết quả thầy Phú bị thương tật 1%, còn học sinh Quân có tỉ lệ thương tật 0%. Sau đó, Hiền đã đến bệnh viện và nhà nạn nhân là học sinh xin lỗi, mong gia đình thông cảm “vì hôm đó có uống rượu” và xin chịu mọi chi phí điều trị.