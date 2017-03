Qua cầu đang tháo dỡ, cô gái mất tích

Đến tối 20-9, nhiều nhóm thợ lặn vẫn chưa tìm thấy được xác nạn nhân do bị lọt xuống cầu tạm An Thạnh, thị trấn Bến Lức (Long An).

Trước đó, khuya 19-9, em Võ Hoàng Anh T. (18 tuổi, ở Bến Lức) được bạn chở đi bằng xe máy từ hướng Đức Hòa về thị trấn Bến Lức. Khi đến khu vực cầu tạm An Thạnh đang tháo dỡ cả hai đã lao xe xuống sông. Người bạn điều khiển chiếc xe máy chở T. là Trương Tấn Vũ (cùng ở Bến Lức) may mắn bám vào thanh dầm cầu và được cứu. T. bị nước cuốn mất tích.

Đang tháo dỡ nhưng không thấy cảnh báo!

Theo ghi nhận của phóng viên vào đầu giờ chiều 20-9, chiếc cầu tạm bắc ngang con sông rộng khoảng 20 m đã được tháo dỡ khoảng 2/3. Ở đầu cầu bên được tháo dỡ xong đã được phong tỏa. Phía bên này, việc tháo dỡ vẫn đang được tiếp tục và bên dưới cầu có các dầm vừa được tháo rời vẫn còn nằm trên xà lan. Trên cầu có những sợi dây vừa được giăng ngang một cách tạm bợ để ngăn người dân hiếu kỳ vào khu vực hiện trường.

Chiếc cầu tạm này được lắp đặt cách nay cả năm, được sử dụng tạm trong thời gian chờ xây cầu mới là cầu An Thạnh. Ông Nguyễn Thanh Phương, dân địa phương này, cho biết cầu An Thạnh mới thông xe cách nay khoảng 10 ngày. Vì vậy, cầu tạm được tháo dỡ. “Trước thời điểm xảy ra tai nạn, tôi không thấy có rào chắn hay cảnh báo gì ở đường vào cầu tạm này. Sau khi xảy ra tai nạn, đến khoảng 12 giờ ngày 20-9, một số công nhân mới đến chỗ xe máy rơi rào tạm lại” - ông Phương nói.

Nhiều người dân địa phương cũng khẳng định trước đây, hai ngày trước khi xảy ra tai nạn thì không thấy có rào chắn gì. Một ngày trước ngày xảy ra tai nạn cũng có chiếc ô tô chạy đến chỗ này. May là chiếc xe bị mắc kẹt vào ổ gà, nếu không có thể cũng đã bị rơi xuống sông.





Sau vụ tai nạn khiến cô gái mất tích mới có các sợi dây giăng tạm bợ. Ảnh: H.NAM

Không có biện pháp đảm bảo an toàn

Ông Võ Thành Thái, cha của nạn nhân, bức xúc: Việc đơn vị thi công tháo dỡ cầu nhưng thiếu cảnh báo, ngăn cho người dân đi qua khu vực đã gây ra cái chết oan uổng cho con gái ông. Đây là sự tắc trách của đơn vị thi công nên yêu cầu các cơ quan chức năng xác minh, xử lý trách nhiệm.

Theo ông Phùng Văn On, Phó ban ATGT tỉnh Long An, công trình cầu An Thạnh do Ban Quản lý các dự án đường thủy (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư. Công ty Xây dựng Thế Toàn là nhà thầu thi công. “Qua làm việc bước đầu tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức cho thấy đơn vị thi công đã không có biện pháp đảm bảo an toàn, không có biển cảnh báo và rào chắn. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan điều tra xác minh làm rõ” - ông On thông tin.

Ông Nguyễn Quang Vinh, cán bộ phụ trách quản lý hợp đồng thi công dự án cầu An Thạnh, cho biết tại khu vực thi công cầu luôn có biển cảnh báo, rào chắn. Khi phóng viên hỏi vì sao có rào chắn mà hai người nói trên vẫn chạy xe lên cầu được, đồng thời người dân cũng khẳng định không có biển cảnh báo, ông Vinh cho rằng có thể lưới rào bị bung ra. Nhưng cũng có thể như người dân phản ánh, cách đây vài ngày các công nhân thu dọn máy móc, thiết bị và tháo luôn rào chắn. “Nhưng thực tế thế nào, lúc xảy ra tai nạn ra sao tôi không rõ vì tôi không ở đây thường xuyên lắm” - ông Vinh phân trần.