Quận 3 treo thưởng 5 triệu đồng cho người dân bắt cướp

Sơ kết 6 tháng đầu năm, tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn Quận 3 giảm 8,74% so với cùng kì, tỷ lệ khám phá án tăng: đạt 70,21% (khám phá 66/94 vụ). Đặc biệt các loại án cướp giật, trộm cắp tài sản giảm rõ rệt so với cùng kì 2015, cụ thể: cướp giật tài sản giảm 37,04%, trộm cắp giảm 13,46%. Tuy nhiên tình hình tội phạm vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, công tác xây dựng phong trào nhiều nơi còn chưa đồng bộ. Công an rất cần sự hỗ trợ, đồng lòng từ nhân dân để cùng chung tay bảo vệ sự bình yên. Thông tin tố giác tội phạm trên địa bàn, người dân có thể báo về Công an quận 3 theo số điện thoại đường dây nóng: 08. 38392764.