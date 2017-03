Quảng Nam: Bắt đường dây cá độ gần 2 tỉ đồng

Theo kết quả điều tra, chỉ trong ba ngày từ ngày 7 đến 10-10-2016, bảy đối tượng gồm: Lê Thanh Ánh (1982, trú xã Tam Sơn, huyện Núi Thành, Quảng Nam), Nguyễn Đình Liệu (1986, trú phường An Xuân, TP Tam Kỳ), Nguyễn Văn Cân (1990, trú phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ), Đặng Ngọc Hùng (1982, trú phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ), Lê Thanh Đông (1990, trú phường An Sơn, TP Tam Kỳ), Nguyễn Văn Huynh (1989) và Lê Thanh Triều (1992, cùng trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) đã tổ chức đánh bạc qua mạng với số tiền cá cược lên đến gần 2 tỉ đồng.



Tang vật được thu giữ. Ảnh: CA

Theo công an, thông qua đường dây cá độ bóng đá với tên miền “bongda88.com”, các đối tượng trên đã tổ chức cá độ ăn tiền. Trong đó đối tượng cầm đầu là Lê Thanh Ánh và Nguyễn Đình Liệu.



Cơ quan chức năng phát hiện và tiến hành khám xét khẩn cấp thì thu giữ hơn 150 triệu tiền mặt, hàng chục điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay cùng nhiều giấy tờ liên quan. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn tạm giữ 13 người liên quan đề phục vụ công tác điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc