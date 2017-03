Quảng Ngãi: Lật tẩy kẻ giết vợ giữa đám tang

Trước đó, sáng ngày 3/7, hàng xóm gần nhà vợ chồng Phạm Văn Viên, Cao Thị Nghĩa hốt hoảng khi nghe người chồng Phạm Văn Viên hô hoán rằng vợ mình treo cổ tự tử. Mọi người liền chạy tới hô hấp nhân tạo, sau đó chuyển chị Nghĩa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Tuy nhiên, tại bệnh viện chị Nghĩa được xác định là đã tử vong trước đó.





Lực lượng công an có mặt trước khi người chồng

chuẩn bị tổ chức chôn cất vợ



Phạm Văn Viên mặc đồ tang giả vờ khóc lóc khi thấy công an xuất hiện



Theo Minh Bảo ( VNN)



Trưa ngày 4/7, trong lúc gia đình đang chuẩn bị tang lễ chôn cất chị Cao Thị Nghĩa (33 tuổi) thì Công an huyện Sơn Tịnh, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, kỹ thuật hình sự Công an (CA) tỉnh và Viện kiểm sát tỉnh đã có mặt tại đám tang, tiến hành tổ chức điều tra vụ việc. Ban đầu người chồng tên Phạm Văn Viên (35 tuổi) một mực không cho khám nghiệm tử thi vợ. Nhưng trước lý lẽ mà cơ quan chức năng, Phạm Văn Viên đành chấp nhận cho khám nghiệm tử thi.Qua khám nghiệm, Phòng kỹ thuật hình sự CA tỉnh phát hiện nạn nhân chết không phải do tự tử mà bị người khác dùng sợi dây xiết cổ cho đến chết. Qua đấu tranh cùng những bằng chứng, lập luận sắc bén của cơ quan CA, người chồng Phạm Văn Viên phải cúi đầu khai nhận hành vi giết vợ.Viên khai nhận vào tối ngày 3/7, có đi xem bóng đá ở thôn Trường Xuân, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh đến khuya nhưng không chịu về. Chị Cao Thị Nghĩa gọi điện thoại 2 lần thúc giục, Viên mới chịu về nhà. Tại ngôi nhà ở thôn Trường Xuân, chị Nghĩa lớn tiếng la chồng vì chuyện không lo chuyện nhà, suốt ngày xem bóng đá và đánh bạc.Theo Viên khai nhận, chỉ vì bực tức vợ nói nhiều, nên đã dùng dây kẽm xiết cổ vợ cho đến chết. Sau đó, Viên ôm xác vợ đặt lên giường, đến sáng hôm sau liền hô hoán vợ tự tử chết.Hiện vụ án mạng đang được phòng CSĐT về TTXH Công an tỉnh điều tra làm rõ.